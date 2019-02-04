Продажа госбанков: IFC начала процедуры для вхождения в капитал "Укргазбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Международная финансовая корпорация (IFC) начинает оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения в капитал государственного АБ "Укргазбанк", что стало возможным в результате успешного выполнения украинской стороной условий меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Министерство финансов, IFC и государственный АБ "Укргазбанк" начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка, что было анонсировано во время Всемирного экономического форума в городе Давос. Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов Украины и "Укргазбанком" условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации (продажи) банка", - сообщили в ведомстве.
Согласно меморандуму, IFC способствовала "Укргазбанку" в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшему совершенствованию постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.
"Это важнейший этап реализации Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора, разработанных Минфином совместно с международными финансовыми институтами. Вхождение IFC в капитал "Укргазбанка" станет мощным сигналом для международных инвесторов, и будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы в целом", - прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.
Отметим, государство планирует выйти из капитала "Укргазбанка" до конца 2019 года.
Напомним, в Министерстве финансов заявили, что относительно двух банков ведут переговоры с международными финансовыми учреждениями о вхождении в капитал банков и помощи с корпоративным управлением, бизнес-процессами, что повысит стоимость банков перед приватизацией.