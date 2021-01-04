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Минфин обещает финансирование в полном объеме "всех необходимых" расходов

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Министерство финансов обещает финансирование в полном объеме "всех необходимых" расходов бюджета, указывая на наличие на счетах Госказначейства рекордной суммы за последние 10 лет - 70,7 млрд грн, из которых на едином казначейском счете - 12 млрд грн, что меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Минфина в Twitter, передает УНН.

Минфин обещает финансирование в полном объеме "всех необходимых" расходов

"По состоянию на 01.01.2021 на счетах Госказначейства рекордная сумма средств за последние 10 лет - 70,7 млрд грн (на ЕКС 12 млрд грн и на счетах в иностранной валюте 58,7 млрд грн). Таким образом, государство гарантирует, что все необходимые расходы будут профинансированы в полном объеме", - указали в Минфине.

Добавим, в начале декабря в Минфине отчитались, что за январь-ноябрь 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода. При этом, "социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", отмечали тогда в Минфине.

Однако, к концу 2020 года эксперты говорили о проблемах с финансированием незащищенных расходов. Среди прочих на это указывали в отчете аналитики Киевской школы экономики.

Похожая ситуация была и год назад.

Напомним, Украина вошла в новый год с 12 миллиардами гривен на едином казначейском счете - на 31,5% меньше, чем на начало 2020 года.

По состоянию на 01.01.2021 на счетах Госказначейства рекордная сумма средств за последние 10 лет - 70.7 млрд грн (на ЕКС 12 млрд грн и на счетах в иностранной валюте 58700000000 грн)
Итак, государство гарантирует, что все необходимые расходы будут профинансированы в полном объеме. pic.twitter.com/LFdUW23AnH

- MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) January 4, 2021

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