Минфин обещает финансирование в полном объеме "всех необходимых" расходов

КИЕВ. 4 января. УНН. Министерство финансов обещает финансирование в полном объеме "всех необходимых" расходов бюджета, указывая на наличие на счетах Госказначейства рекордной суммы за последние 10 лет - 70,7 млрд грн, из которых на едином казначейском счете - 12 млрд грн, что меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Минфина в Twitter, передает УНН.