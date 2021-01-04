Менше, ніж торік: Україна увійшла у новий рік з 12 мільярдами на казначейському рахунку

"12 млрд 012,9 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 01.01.2021", - йдеться у повідомленні.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд грн станом на 1 квітня, максимальний - 75,701 млрд грн станом на 1 липня.

На початок минулого року на ЄКР було 17,548 млрд грн, що 31,5% більше, ніж на початок цього року.

Додамо, Єдиний казначейський рахунок – це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів.

Нагадаємо, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок грудня зросли до 19,75 млрд грн.