Держскарбниця поповнилася майже на третину

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок грудня зросли до 19,75 млрд грн, збільшившись за місяць майже на третину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держказначейства.

"19 млрд 753,3 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 01.12.2020", - йдеться у повідомленні казначейства.

Тоді як на 1 листопада на ЄКР було 15,146 млрд грн. Тобто, за місяць залишки на єдиному казначейському рахунку збільшились на 30,42%.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд грн станом на 1 квітня, максимальний - 75,701 млрд грн станом на 1 липня.

Додамо, Єдиний казначейський рахунок – це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів.

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