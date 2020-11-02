Держскарбниця спорожніла майже на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок листопада знизилися до 15 млрд грн, зменшившись за місяць майже на третину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держказначейства.
"15 млрд 146,2 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 01.11.2020", - йдеться у повідомленні казначейства.
Тоді як на 1 жовтня на ЄКР було 21,275 млрд грн. Тобто, за місяц залишки на єдиному казначейському рахунку зменшилися на на 28,8%.
Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд грн станом на 1 квітня, максимальний - 75,701 млрд грн станом на 1 липня.
Додамо, Єдиний казначейський рахунок – це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів.