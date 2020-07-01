Україна накопичила рекордну суму на казначейському рахунку

За даними казначейства, на ЄКР станом на 1 липня 2020 року накопичено 75,701 млрд грн залишку.

Згідно з інформацією Держказначейства, така сума залишку на ЄКР є рекордною щонайменше з 2003 року.

Нагадаємо, на початок червня залишки на ЄКР сягали 32,49 млрд грн.