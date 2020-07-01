Украина накопила рекордную сумму на казначейском счете
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало июля достигли рекордного значения в более чем 75 млрд грн, более чем удвоившись за месяц. Об этом сообщили в Госказначействе, передает УНН.
По данным казначейства, на ЕКС по состоянию на 1 июля 2020 года накоплено 75,701 млрд грн остатка.
Согласно информации Госказначейства, такая сумма остатка на ЕКС является рекордной по меньшей мере с 2003 года.
Напомним, на начало июня остатки на ЕКС достигали 32,49 млрд грн.