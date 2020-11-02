Госказна опустела почти на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало ноября снизились до 15 млрд грн, уменьшившись за месяц почти на треть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госказначейства.
"15 млрд 146,2 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 01.11.2020", - говорится в сообщении казначейства.
Тогда как на 1 октября на ЕКС было 21,275 млрд грн. То есть, за месяц остатки на едином казначейском счете уменьшились на на 28,8%.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составил 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля, максимальный - 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.
Добавим, Единый казначейский счет - это корреспондентский счет Государственного казначейства Украины, открытый в Национальном банке Украины, на котором аккумулируются средства налогоплательщиков, распорядителей бюджетных средств и других клиентов.