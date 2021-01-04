Меньше, чем в прошлом году: Украина вошла в новый год с 12 миллиардами на казначейском счете
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало января сократились до 12 млрд грн, уменьшившись за месяц почти на 39,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госказначейства.
"12 млрд 012,9 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 01.01.2021", - говорится в сообщении.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составил 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля, максимальный - 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.
На начало прошлого года на ЕКС было 17,548 млрд грн, что 31,5% больше, чем на начало этого года.
Добавим, Единый казначейский счет - это корреспондентский счет Государственного казначейства Украины, открытый в Национальном банке Украины, на котором аккумулируются средства налогоплательщиков, распорядителей бюджетных средств и других клиентов.
Напомним, остатки средств на едином казначейском счете на начало декабря выросли до 19,75 млрд грн.