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Меньше, чем в прошлом году: Украина вошла в новый год с 12 миллиардами на казначейском счете

Киев • УНН

 • 15070 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало января сократились до 12 млрд грн, уменьшившись за месяц почти на 39,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госказначейства.

Меньше, чем в прошлом году: Украина вошла в новый год с 12 миллиардами на казначейском счете

"12 млрд 012,9 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 01.01.2021", - говорится в сообщении.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составил 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля, максимальный - 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.

На начало прошлого года на ЕКС было 17,548 млрд грн, что 31,5% больше, чем на начало этого года.

Добавим, Единый казначейский счет - это корреспондентский счет Государственного казначейства Украины, открытый в Национальном банке Украины, на котором аккумулируются средства налогоплательщиков, распорядителей бюджетных средств и других клиентов.

Напомним, остатки средств на едином казначейском счете на начало декабря выросли до 19,75 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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