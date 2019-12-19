Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків – Гончарук

КИЇВ. 19 грукдня. УНН. Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.