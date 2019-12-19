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Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків – Гончарук

Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків – Гончарук

Київ • УНН

 • 12370 перегляди

КИЇВ. 19 грукдня. УНН. Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати. А також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування. В Державному бюджеті достатньо коштів для цього!", - написав Гончарук

Прем’єр пояснив, що ситуація під повним контролем уряду.

"Вся інформація, яку сьогодні масово розганяють в окремих ЗМІ — фейк. Це не більш, ніж спроби окремих політиків завоювати собі політичні дивіденди. Це тимчасове призупинення виплат казначейства по всім іншим статтям, яке вже не раз траплялось в Україні. Це абсолютно контрольована ситуація урядом, яку ми успішно пройдемо", - написав Прем’єр.

Як пояснив Гончарук, наприкінці кожного року кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців до цього - "хтось за декілька мільйонів купує канцтовари на наступний рік, а хтось просто майстерно привласнює ці гроші собі".

"Ми з цією історією хочемо закінчити. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести", - написав він.

Гончарук також зазначив, що найближчим часом міністр фінансів Оксана Маркарова дасть брифінг, на якому пояснить всі деталі.

Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.

Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація, що Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук нібито доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити так звані незахищені видатки. До незахищених видатків по регіонах належать розрахунки за виконані роботи з комунальними підприємствами, які забезпечують прибирання міст, ремонт доріг, будинків тощо. Крім того, сюди належать закупівля паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів, автомобілів швидкої допомоги, іншого спеціального транспорту.

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