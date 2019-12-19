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Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов - Гончарук

Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов - Гончарук

Киев  •  УНН

 • 12370 просмотра

КИЕВ. 19 грукдня. УНН. Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. А также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования. В Государственном бюджете достаточно средств для этого!", - написал Гончарук

Премьер пояснил, что ситуация под полным контролем правительства.

"Вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ - фейк. Это не более, чем попытки отдельных политиков завоевать себе политические дивиденды. Это временное приостановление выплат казначейства по всем другим статьям, которое уже не раз случалось в Украине. Это абсолютно контролируемая ситуация правительством, которую мы успешно пройдем", - написал премьер.

Как пояснил Гончарук, в конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого - "кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе".

"Мы с этой историей хотим закончить. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести", - написал он.

Гончарук также отметил, что в ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали.

Напомним, в Минфине заявили, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - происходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета этого года.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы поручил министру финансов Оксане Маркаров не проводить так называемые незащищенные расходы. К незащищенным расходам по регионам относятся расчеты за выполненные работы с коммунальными предприятиями, которые обеспечивают уборку городов, ремонт дорог, домов и тому подобное. Кроме того, сюда относятся закупка горюче-смазочных материалов для школьных автобусов, автомобилей скорой помощи, другого специального транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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