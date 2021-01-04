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Мінфін обіцяє фінансування у повному обсязі "усіх необхідних" видатків

Київ • УНН

 • 16092 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністерство фінансів обіцяє фінансування у повному обсязі "усіх необхідних" видатків бюджету, вказуючи на наявність на рахунках Держказначейства рекордної суми за останні 10 років - 70,7 млрд грн, з яких на єдиному казначейському рахунку - 12 млрд грн, що менше, ніж торік. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну у Twitter, передає УНН.

Мінфін обіцяє фінансування у повному обсязі "усіх необхідних" видатків

"Станом на 01.01.2021 на рахунках Держказначейства рекордна сума коштів за останні 10 років - 70,7 млрд грн (на ЄКР 12 млрд грн та на рахунках в іноземній валюті 58,7 млрд грн). Отже, держава гарантує, що всі необхідні видатки будуть профінансовані в повному обсязі", - вказали у Мінфіні.

Додамо, на початку грудня у Мінфіні звітували, що за січень-листопад 2020 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 940,6 млрд грн, або 90,3% від розпису звітного періоду. При цьому, "соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", зауважували тоді у Мінфіні.

Однак, під кінець 2020 року експерти говорили про проблеми з фінансуванням незахищених видатків. Серед інших на це вказували у звіті аналітики Київської школи економіки.

Схожа ситуація була і рік тому.

Нагадаємо, Україна увійшла у новий рік з 12 мільярдами гривень на єдиному казначейському рахунку - на 31,5% менше, ніж на початок 2020 року.

Станом на 01.01.2021 на рахунках Держказначейства рекордна сума коштів за останні 10 років - 70.7 млрд грн (на ЄКР 12 млрд грн та на рахунках в іноземній валюті 58,7 млрд грн)
Отже, держава гарантує, що всі необхідні видатки будуть профінансовані в повному обсязі. pic.twitter.com/LFdUW23AnH

— MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) January 4, 2021

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