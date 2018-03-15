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Минфин хочет установить монополию на лотерейном рынке без согласия Кабмина

Минфин хочет установить монополию на лотерейном рынке без согласия Кабмина

Киев  •  УНН

 • 8535 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Минфин требует от АМКУ согласовать лицензионные условия для лотерей в той версии, которая предполагает монопольное положение на рынке частной компании "УНЛ", передает УНН.

По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, Комитет выступает против принятия документа в существующем виде. С АМКУ солидарны и другие госорганы. Тот проект лицусловий, который Минфин требует сейчас согласовать, отклонили еще три государственных ведомства: Нацбанк, Госказначейство и Регуляторная служба.

Но, по словам Терентьева, регламент позволяет Минфину сделать все по-своему.

"Регламент Кабинета Министров предусматривает, что любое ведомство, которое получает лицензионные условия, в случае несогласия с документом - должно предоставить замечания. Но мы предоставили замечания в процессе отчета. Сейчас мы получили письмо Министерства финансов, которое говорит, что тот ответ, который был отправлен в прошлом году - он не отвечает требованиям Регламента (Кабинета министров - ред.). Поскольку это не было возвращение завизированного нормативного акта с предоставлением замечаний. Это был документ о том, что мы не согласовываем данный нормативный акт. То есть, Регламент предусматривает в любом случае визирование проекта нормативного акта и приложенных к нему замечаний. Нет такой формы ответа - не согласие. И это замкнутый круг", - обьяснил он.

При этом, ранее в Кабмине предупреждали, что согласование проекта лицензионных условий в существующем виде приведёт к:

монополизации лотерейного рынка одним участником, а именно "УНЛ" (Национальная лотерея), которую ассоциируют с властью;

увеличению числа подпольных азартных заведений, работающих под видом лотерей;

отсутствию государственного контроля за лотерейной отраслью;

дефициту бюджета в 2018 году, где указано, что на рынке должна быть конкуренция, а не монополия.

Напомним, что первый-вице-премьер министр Степан Кубив поручил Минфину доработать проект лицусловий с учетом замечаний вышеуказанных госорганов. Также, вице-премьер поручил Минфину согласовать доработанный документ с АМКУ и Госрегуляторной службой до 23 февраля. Но Минфин поручение вице-премьера не выполнил, доработанный проект не отдал, а вместо этого потребовал от АМКУ принять его в изначальной редакции.

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