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Мінфін хоче встановити монополію на лотерейному ринку без згоди Кабміну

Київ • УНН

 • 8539 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Мінфін вимагає від АМКУ узгодити ліцензійні умови для лотерей в тій версії, яка передбачає монопольне становище на ринку приватної компанії "УНЛ", передає УНН.

За словами глави АМКУ Юрія Терентьєва, Комітет виступає проти прийняття документа в існуючому вигляді. З АМКУ солідарні і інші держоргани. Той проект ліцумов, який Мінфін вимагає зараз узгодити, відхилили ще три державних відомства: Нацбанк, Держказначейство і Регуляторна служба.

Але, за словами Терентьєва, регламент дозволяє Мінфіну зробити все по-своєму.

"Регламент Кабінету Міністрів передбачає, що будь-яке відомство, яке отримує ліцензійні умови, в разі незгоди з документом - має надати зауваження. Але ми надали зауваження в процесі звіту. Зараз ми отримали лист Міністерства фінансів, яке говорить, що та відповідь, що була відправлена в минулому році - вона не відповідає вимогам Регламенту (Кабінету міністрів - ред.). Оскільки це не було повернення завізованого нормативного акту з наданням зауважень. Це був документ про те, що ми не погоджуємо даний нормативний акт. Тобто, Регламент передбачає в будь-якому випадку візування проекту нормативного акту та доданих до нього зауважень. Немає такої форми відповіді - незгода. І це замкнене коло", - пояснив він.

При цьому, раніше в Кабміні попереджали, що узгодження проекту ліцензійних умов в існуючому вигляді призведе до:

монополізації лотерейного ринку одним учасником, а саме "УНЛ" (Національна лотерея), яку асоціюють з владою;

збільшення кількості підпільних азартних закладів, які працюють під виглядом лотерей;

відсутності державного контролю за лотерейної галуззю;

дефіциту бюджету в 2018 році, де вказано, що на ринку має бути конкуренція, а не монополія.

Нагадаємо, що перший-віце-прем'єр міністр Степан Кубів доручив Мінфіну доопрацювати проект ліцумов з урахуванням зауважень вищевказаних держорганів. Також, віце-прем'єр доручив Мінфіну узгодити доопрацьований документ з АМКУ і Держрегуляторною службою до 23 лютого. Але Мінфін доручення віце-прем'єра не виконав, доопрацьований проект не віддав, а замість цього зажадав від АМКУ прийняти його в початкової редакції.

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