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"Минеру" столичного Владимирского собора избрали меру пресечения

"Минеру" столичного Владимирского собора избрали меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 8747 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Мужчине, который "заминировал" столичный Владимирский собор и другие культовые сооружения, объявили подозрение и избрали меру пресечения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"... злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия", - говорится в сообщении.

Так, утром 27 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул. Т. Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города.

По результатам осмотра указанных сооружений специалистами взрывотехнической, пожежотехничнои и кинологической служб взрывных устройств, а также взрывчатых и ядовитых веществ не обнаружено.

По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.

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