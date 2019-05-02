"Минеру" столичного Владимирского собора избрали меру пресечения

"... злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия", - говорится в сообщении.

Так, утром 27 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул. Т. Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города.

По результатам осмотра указанных сооружений специалистами взрывотехнической, пожежотехничнои и кинологической служб взрывных устройств, а также взрывчатых и ядовитых веществ не обнаружено.

По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.