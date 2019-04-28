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У Києві чоловік погрожував на Великдень підірвати всі церкви та синагоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Учора, 27 квітня, до поліції Києві зателефонував невідомий та повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний Собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви та синагоги у Києві будуть підірвані, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомили у прес-службі, за годину поліцейським вдалось затримати “лжемінера” неподалік таксофону, з якого було здійснено дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово здійснював аналогічні повідомлення.

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Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові через повідомлення про замінування евакуювали майже 700 людей.

Українські Національні Новини

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