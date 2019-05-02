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"Мінеру" столичного Володимирського собору обрали запобіжний захід

"Мінеру" столичного Володимирського собору обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Чоловіку, який "замінував" столичний Володимирський собор та інші культові споруди, оголосили підозру і обрали запобіжний захід, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

“... зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання у спеціалізованому медичному закладі на час досудового слідства”, — йдеться у повідомленні.

Так, вранці 27 квітня на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бул. Т. Шевченка, а також храмів, церков та синагоги міста.

За результатами огляду зазначених споруд фахівцями вибухотехнічної, пожежотехнічної та кінологічної служб вибухових пристроїв, а також вибухових та отруйних речовин не виявлено.

За підозрою у неправдивому повідомленні про замінування поліцейські затримали 35-річного місцевого мешканця, раніше судимого за вчинення аналогічного злочину.

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