Минэнерго проводит паспортизацию энергонезависимости регионов
Киев • УНН
Министерство энергетики начало паспортизацию энергонезависимости регионов Украины для внедрения эффективных решений. Проект реализуется совместно с ОП, Минрегионов и руководителями ОВА для улучшения взаимодействия с общинами.
В рамках совместной инициативы ряда ведомств проводится паспортизация энергонезависимости регионов для внедрения эффективных решений и улучшения взаимодействия с общинами. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Одним из принципов формирования устойчивости энергосистемы - это развитие распределенной генерации. Совместно с инициативой ОП, Минэнерго, Минрегионов и начальниками ОВА осуществляем паспортизацию энергонезависимости регионов", - сказал Колесник.
По его словам, цель таких действий - это развитие распределенной информации со всеми возможными решениями и лучшее взаимодействие с населенными пунктами.
Напомним
В Украине сегодня, 21 ноября, отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были применены утром во время воздушной тревоги. В дальнейшем в течение дня в 16 областях Украины и Киеве будут действовать одна и две очереди отключений.