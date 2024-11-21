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Минэнерго проводит паспортизацию энергонезависимости регионов

Минэнерго проводит паспортизацию энергонезависимости регионов

Киев  •  УНН

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Министерство энергетики начало паспортизацию энергонезависимости регионов Украины для внедрения эффективных решений. Проект реализуется совместно с ОП, Минрегионов и руководителями ОВА для улучшения взаимодействия с общинами.

В рамках совместной инициативы ряда ведомств проводится паспортизация энергонезависимости регионов для внедрения эффективных решений и улучшения взаимодействия с общинами. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Одним из принципов формирования устойчивости энергосистемы - это развитие распределенной генерации. Совместно с инициативой ОП, Минэнерго, Минрегионов и начальниками ОВА осуществляем паспортизацию энергонезависимости регионов", - сказал Колесник.

По его словам, цель таких действий - это развитие распределенной информации со всеми возможными решениями и лучшее взаимодействие с населенными пунктами.

Напомним 

В Украине сегодня, 21 ноября, отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были применены утром во время воздушной тревоги. В дальнейшем в течение дня в 16 областях Украины и Киеве будут действовать одна и две очереди отключений. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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