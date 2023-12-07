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Минэнерго ведет переговоры с инвесторами из США, по производству энергетического оборудования

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 22:30  •  11187 просмотра

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Украина стремится привлечь американские инвестиции для развития своего энергетического сектора, включая местное производство энергетического оборудования. Переговоры с делегатами Американской торговой палаты были сосредоточены на вопросах безопасности и инвестиций для продвижения энергетической независимости и содействия глобальной безопасности.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с делегатами Торговой палаты США, которую возглавил старший вице-президент по вопросам Европы Марджори Чорлинс. Говорили о привлечении американских инвестиций в проекты по развитию украинского энергосектора, в частности локализации в Украине мощностей по производству энергетического оборудования. О результатах этих переговоров сообщила пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

Наша цель - обеспечить доступное, эффективное и устойчивое энергоснабжение для всех украинских потребителей. Прежде всего приоритетом является обеспечение производства в Украине солнечных панелей, оборудования для ветровых турбин, инвенторов, умных сетей, тепловых насосов, зеленого водорода и ММР, а также компонентов для атомной энергетики.

- отметил украинский министр.
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Детали

Участники этой встречи детально обсудили концепцию создания в Украине безопасных зон для работы соответствующих производственных мощностей с привлечением иностранных инвестиций. А также обозначили меры, которые Украина должна реализовать, чтобы обеспечить необходимые условия для их работы, в том числе и вопросы безопасности этих производств. 

Уже сейчас нужно определять приоритетные направления сотрудничества и готовить соответствующие проекты и условия для их реализации, не дожидаясь завершения войны. Установка большего количества систем противовоздушной обороны приведет к появлению большего количества  инвестиций, в частности в перспективный энергетический сектор. 

- отметил министр.
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Глава Минэнерго напомнил, что Украина в условиях войны уже реализовала ряд проектов в энергетике, которые не только усилили энергетическую независимость Украины, но и внесли вклад в глобальную энергетическую безопасность.

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В частности, американской Westinghouse в сотрудничестве с украинскими специалистами из НАЭК "Энергоатом" на заводе в Швеции было разработано ядерное топливо для реакторов типа ВВЭР-440, монополию на изготовление которого до этого имела только россия.

Еще одним свидетельством успехов Украины на энергетическом фронте является доверие европейских трейдеров, которые в течение нынешнего осенне-зимнего периода, несмотря на войну, хранят в украинских подземных газохранилищах около 3 млрд куб. метров газа.

Кроме того, несмотря на войну с россией, Украина расширила энергетический коридор с Польшей, запустила новые проекты в ветровой, солнечной, биоэнергетике и другие, что свидетельствует  о высоком потенциале и устойчивости энергетической системы.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Міненерго веде перемовини з інвесторами із США, щодо виробництва енергетичного обладнання
The Ministry of Energy is negotiating with investors from the United States on the production of energy equipment
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