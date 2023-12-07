Минэнерго ведет переговоры с инвесторами из США, по производству энергетического оборудования

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с делегатами Торговой палаты США, которую возглавил старший вице-президент по вопросам Европы Марджори Чорлинс. Говорили о привлечении американских инвестиций в проекты по развитию украинского энергосектора, в частности локализации в Украине мощностей по производству энергетического оборудования. О результатах этих переговоров сообщила пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

Наша цель - обеспечить доступное, эффективное и устойчивое энергоснабжение для всех украинских потребителей. Прежде всего приоритетом является обеспечение производства в Украине солнечных панелей, оборудования для ветровых турбин, инвенторов, умных сетей, тепловых насосов, зеленого водорода и ММР, а также компонентов для атомной энергетики. - отметил украинский министр.

Детали

Участники этой встречи детально обсудили концепцию создания в Украине безопасных зон для работы соответствующих производственных мощностей с привлечением иностранных инвестиций. А также обозначили меры, которые Украина должна реализовать, чтобы обеспечить необходимые условия для их работы, в том числе и вопросы безопасности этих производств.

Уже сейчас нужно определять приоритетные направления сотрудничества и готовить соответствующие проекты и условия для их реализации, не дожидаясь завершения войны. Установка большего количества систем противовоздушной обороны приведет к появлению большего количества инвестиций, в частности в перспективный энергетический сектор. - отметил министр.

Глава Минэнерго напомнил, что Украина в условиях войны уже реализовала ряд проектов в энергетике, которые не только усилили энергетическую независимость Украины, но и внесли вклад в глобальную энергетическую безопасность.

В частности, американской Westinghouse в сотрудничестве с украинскими специалистами из НАЭК "Энергоатом" на заводе в Швеции было разработано ядерное топливо для реакторов типа ВВЭР-440, монополию на изготовление которого до этого имела только россия.

Еще одним свидетельством успехов Украины на энергетическом фронте является доверие европейских трейдеров, которые в течение нынешнего осенне-зимнего периода, несмотря на войну, хранят в украинских подземных газохранилищах около 3 млрд куб. метров газа.

Кроме того, несмотря на войну с россией, Украина расширила энергетический коридор с Польшей, запустила новые проекты в ветровой, солнечной, биоэнергетике и другие, что свидетельствует о высоком потенциале и устойчивости энергетической системы.