Сегодня, 4 августа, плановые отключения электроэнергии не запланированы. Впрочем украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы. Из-за непогоды на утро обесточены 96 населенных пунктов в 4-х областях. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

Сегодня плановые отключения электроэнергии не будут применяться. О возможных изменениях узнавайте на официальных сайтах ваших облэнерго», - указали в Минэнерго.

Для поддержания стабильной работы энергосистемы в ведомстве призвали рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Погодные условия

Из-за непогоды на утро обесточены 96 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

Состояние сетей

В Минэнерго рассказали, что в Южном регионе краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины с Молдовой. Из-за технологических нарушений на подстанции снижалось напряжение, разгружались объекты ВИЭ.

Питание уже восстановили. Кроме того, из-за низовых пожаров, вызванных грозой, выключалась высоковольтная воздушная линия.

В Центральном регионе, как сообщается, отключалась высоковольтная воздушная линия. Причина - повреждение на участке, который проходит по территории Беларуси (после 24.02.22 украинские энергетики не имеют доступа к ее обслуживанию).

В Северном регионе обесточивалась подстанция и бытовые потребители. Питание восстановили по резервной схеме.

Обесточивание

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 10 123 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 492 населенных пункта.

Экспорт электричества

Экспорта не происходит и не предвидится.