Минэнерго: из-за войны в Украине до сих пор обесточены более 780 населенных пунктов

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КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине обесточенными остаются около 785 населенных пунктов, за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение 9,25 тыс. потребителей в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Донецкой области энергетики возобновили электроснабжение 5,7 тыс. потребителей, в Харьковской – 3,1 тыс., в Запорожской – 450 потребителям.

Как отмечается, специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение, но в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновения новых повреждений в электросетях.

В Украине по состоянию на 17 июля из-за обусловленных боевыми действиями повреждения остаются обесточенными в общей сложности около 579,8 тыс. потребителей, в частности в Донецкой области – около 325,4 тыс., в Луганской – более 128,2 тыс, Николаевской –38,05 тыс, Харьковской –35,2 тыс потребителей. Без газоснабжения остаются более 245,3 тыс. абонентов.

Напомним 

Украина стремится в перспективе доказать пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт с нынешних 1,7 ГВт.

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