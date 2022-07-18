Минэнерго: из-за войны в Украине до сих пор обесточены более 780 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине обесточенными остаются около 785 населенных пунктов, за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение 9,25 тыс. потребителей в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Донецкой области энергетики возобновили электроснабжение 5,7 тыс. потребителей, в Харьковской – 3,1 тыс., в Запорожской – 450 потребителям.
Как отмечается, специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение, но в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновения новых повреждений в электросетях.
В Украине по состоянию на 17 июля из-за обусловленных боевыми действиями повреждения остаются обесточенными в общей сложности около 579,8 тыс. потребителей, в частности в Донецкой области – около 325,4 тыс., в Луганской – более 128,2 тыс, Николаевской –38,05 тыс, Харьковской –35,2 тыс потребителей. Без газоснабжения остаются более 245,3 тыс. абонентов.
Напомним
Украина стремится в перспективе доказать пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт с нынешних 1,7 ГВт.