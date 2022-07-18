Міненерго: через війну в Україні досі знеструмлені понад 780 населених пунктів

Деталі

Упродовж минулої доби у Донецькій області енергетики відновили електропостачання 5,7 тис. споживачів, у Харківській – 3,1 тис., у Запорізькій – 450 споживачам.

Як зазначається, фахівці докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання але в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

В Україні станом на 17 липня через обумовлені бойовими діями пошкодження залишаються знеструмленими загалом близько 579,8 тис. споживачів, зокрема в Донецькій області – близько 325,4 тис., у Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 38,05 тис., Харківській – 35,2 тис. споживачів. Без газопостачання залишаються понад 245,3 тис. абонентів.

Нагадаємо

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт з нинішніх 1,7 ГВт.