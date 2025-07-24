Правительство возложило на Минэнерго некоторые функции по управлению зоной отчуждения

Правительство решило передать Министерству энергетики полномочия по формированию политики в сфере управления зоной отчуждения, ЧАЭС и радиоактивными отходами. Ранее эти функции выполняло Минприроды, которое было ликвидировано в начале недели. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Принято решение возложить на Министерство энергетики функции по обеспечению формирования государственной политики в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения, преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, а также осуществления государственного управления в сфере обращения с радиоактивными отходами на стадии их долгосрочного хранения и захоронения", - сообщил Мельничук.

Дополнение

Отметим, что ранее этим вопросом занималось Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) через министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В соответствии с положением о ГАЗО, одной из основных задач агентства является: "внесение на рассмотрение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения, преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, обращения с радиоактивными отходами".

Однако, 21 июля Кабинет министров ликвидировал Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Функции ликвидированных министерств будет выполнять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В зоне отчуждения не реализовали пожарную программу из-за нехватки финансирования - ГАЗО