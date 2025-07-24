Уряд поклав на Міненерго деякі функції із управління зоною відчуження

Уряд вирішив передати Міністерству енергетики повноваження з формування політики у сфері управління зоною відчуження, ЧАЕС та радіоактивними відходами. Раніше ці функції виконувало Міндовкілля, яке було ліквідоване на початку тижня. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

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"Прийнято рішення покласти на Міністерство енергетики функції із забезпечення формування державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення", - повідомив Мельничук.

Доповнення

Зазначимо, що раніше цим питанням займалося Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) через міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Відповідно до положення про ДАЗВ, одним із основних завдань агентства є: "внесення на розгляд міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами".

Проте, 21 липня Кабінет міністрів ліквідував Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Функції ліквідованих міністерств буде виконувати Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У зоні відчуження не реалізували пожежну програму через брак фінансування - ДАЗВ