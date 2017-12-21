Минэкономразвития: запуск патронного завода в Украине отложили

"Планируем начать выпуск корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм в конце 2018 - в начале 2019 года", - сообщил Ю.Бровченко.

Он также уточнил, что вскоре планируется запуск патронного завода.

"Это будет частный инвестор. Он уже получил все документы, но есть еще некоторые вопросы, поэтому запуск отложили на 1-2 месяца", - отметил Ю.Бровченко.

Напомним, Украина планирует выделить 1,4 млрд грн на строительство завода по производству боеприпасов.