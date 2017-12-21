Минэкономразвития: запуск патронного завода в Украине отложили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Запуск патронного завода в Украине отложили на один-два месяца из-за того, что есть еще "некоторые вопросы". Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко, который занимается вопросами выполнения гособоронзаказа и строительства предприятий ОПК, передает корреспондент УНН.
"Планируем начать выпуск корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм в конце 2018 - в начале 2019 года", - сообщил Ю.Бровченко.
Он также уточнил, что вскоре планируется запуск патронного завода.
"Это будет частный инвестор. Он уже получил все документы, но есть еще некоторые вопросы, поэтому запуск отложили на 1-2 месяца", - отметил Ю.Бровченко.
Напомним, Украина планирует выделить 1,4 млрд грн на строительство завода по производству боеприпасов.