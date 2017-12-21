Мінекономрозвитку: запуск патронного заводу в Україні відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Запуск патронного заводу в Україні відклали на один-два місяці через те, що є ще "деякі питання". Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко, який опікується питаннями виконання держоборонзамовлення та будівництва підприємств ОПК, передає кореспондент УНН.
"Плануємо розпочати випуск корпусів снарядів та гільз калібру 100-155 мм у кінці 2018 – на початок 2019 року", - повідомив Ю.Бровченко.
Він також уточнив, що невдовзі планується запуск патронного заводу.
"Це буде приватний інвестор. Він вже отримав всі документи, але є ще деякі питання, тому запуск відклали на 1-2 місяці", - вказав Ю.Бровченко.
Нагадаємо, Україна планує виділити 1,4 млрд грн на будівництво заводу з вироблення боєприпасів.