Минэкономразвития разработало политику собственности в госсекторе экономики

В частности, отмечается, что Основные принципы внедрения политики собственности определяют основные цели осуществления государственного владения, управления и распоряжения субъектами хозяйствования.

Документ также определяет общие принципы управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, в частности, исключительность государственной собственности. Предполагается, что в собственности государства должны остаться предприятия, выполняющие возложенные на государство функции или являются естественными монополиями. При этом другие предприятия должны быть приватизированы, переданы в коммунальную собственность, государственно-частное партнерство или ликвидированы.

Теперь органы власти, осуществляющие управление государственными компаниями, должны в течение месяца разработать, утвердить и обнародовать отдельные политики собственности для особо важных государственных предприятий. Они также должны обеспечить внедрение политики собственности на всех предприятиях, относящихся к государственной формы собственности.

Напомним, согласно очередным консенсус-прогнозу Минэкономразвития, ухудшен прогноз роста ВВП Украины до 3,1% при инфляции на уровне 9,5% в 2018 году и до 3% при инфляции 7,4% в 2019 году.