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Минэкономразвития разработало политику собственности в госсекторе экономики

Минэкономразвития разработало политику собственности в госсекторе экономики

Киев  •  УНН

 • 10088 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет Министров Украины 10 октября утвердил разработанные Министерством экономразвития Основные принципы внедрения политики собственности в отношении субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Об этом со ссылкой на Правительственный курьер сообщает УНН.

В частности, отмечается, что Основные принципы внедрения политики собственности определяют основные цели осуществления государственного владения, управления и распоряжения субъектами хозяйствования.

Документ также определяет общие принципы управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, в частности, исключительность государственной собственности. Предполагается, что в собственности государства должны остаться предприятия, выполняющие возложенные на государство функции или являются естественными монополиями. При этом другие предприятия должны быть приватизированы, переданы в коммунальную собственность, государственно-частное партнерство или ликвидированы.

Теперь органы власти, осуществляющие управление государственными компаниями, должны в течение месяца разработать, утвердить и обнародовать отдельные политики собственности для особо важных государственных предприятий. Они также должны обеспечить внедрение политики собственности на всех предприятиях, относящихся к государственной формы собственности.

Напомним, согласно очередным консенсус-прогнозу Минэкономразвития, ухудшен прогноз роста ВВП Украины до 3,1% при инфляции на уровне 9,5% в 2018 году и до 3% при инфляции 7,4% в 2019 году.

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