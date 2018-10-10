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Мінекономрозвитку розробило політику власності у держсекторі економіки

Мінекономрозвитку розробило політику власності у держсекторі економіки

Київ • УНН

 • 10093 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет Міністрів України 10 жовтня затвердив розроблені Міністерством економрозвитку Основні засади впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Про це з посиланням на Урядовий кур’єр повідомляє УНН.

Зокрема, зазначається, що Основні засади впровадження політики власності визначають основні цілі здійснення державного володіння, управління і розпорядження суб’єктами господарювання.

Документ також визначає загальні принципи управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, зокрема, винятковість державної власності. Передбачено, що у власності держави мають залишитись підприємства, що виконують покладені на державу функції або є природними монополіями. При цьому інші підприємства мають бути приватизовані, передані в комунальну власність, державно-приватне партнерство або ліквідовані.

Тепер органи влади, які здійснюють управління державними компаніями, мають протягом місяця розробити, затвердити і оприлюднити окремі політики власності для особливо важливих державних підприємств. Вони також мають забезпечити впровадження політики власності на всіх підприємствах, що належать до державної форми власності.

Нагадаємо, згідно з черговим консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку, погіршено прогноз зростання ВВП України до 3,1% при інфляції на рівні 9,5% у 2018 році та до 3% при інфляції 7,4% у 2019 році.

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