Миндовкилля проверит владельцев "спящих" лицензий - Гринчук

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила, что будут проведены проверки владельцев "спящих" лицензий, что позволит принять решение о продлении или аннулировании лицензий. Об этом она рассказала во время часа вопросов к правительству, пишет УНН.

Детали

У нас уже есть сформированные списки тех, где добычи за последние десять лет или так и не начались работы или добыча меньше одного процента. По всем этим выданным лицензиям, где не начались работы будут проводиться внеплановые проверки для того, чтобы принимать соответствующие решения о продлении или аннулировании лицензий в соответствии с действующим законодательством - пояснила Гринчук. - пояснила Гринчук.

Она сообщила, что за последние несколько месяцев Министерство провело анализ всех выданных лицензий и работ, которые ведутся по ним.

За последние несколько месяцев мы совместно с Госгеонедра и Госгеоконтролем провели анализ и оценку всех выданных лицензий и работ, которые ведутся по ним - заявила Гринчук.

Министр также отметила, что Минприроды работает над тем, чтобы разрешить плановые проверки, поскольку иначе не будет возможности эффективно бороться со "спящими" лицензиями.

Также мы ведем работу над тем, чтобы все-таки разрешить плановые проверки, потому что иначе мы не сможем эффективно бороться с условно спящими лицензиями и не сможем использовать потенциал уже тех месторождений с которыми мы можем работать уже сейчас, привлекая дополнительные новые инвестиции - добавила Гринчук.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в соглашении о создании совместно с США инвестиционного фонда восстановления нет формальных гарантий безопасности, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом.