Міндовкілля перевірить власників "сплячих" ліцензій - Гринчук

Глава Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що буде проведено перевірки власників "сплячих" ліцензій, що дасть змогу прийняти рішення щодо продовження або анулювання ліцензій. Про це вона розповіла під час години запитань до уряду, пише УНН.

У нас вже є сформовані списки тих, де видобутки за останні десять років або так і не почалися роботи або видобуток менше одного відсотка. По всім цим виданим ліцензіям, де не почалися роботи будуть проводитися позапланові перевірки для того, щоб приймати відповідні рішення щодо продовження або анулювання ліцензій відповідно до чинного законодавства - пояснила Гринчук.

Вона повідомила, що за останні кілька місяців Міністерство провело аналіз всіх виданих ліцензій і робіт, що ведуться по ним.

За останні декілька місяців ми спільно з Держгеонадра і Держгеоконтролем провели аналіз і оцінку всіх виданих ліцензій і робіт, які ведуться по ним

Міністерка також зазначила, що Міндовкілля працює над тим, щоб дозволити планові перевірки, оскільки інакше не буде можливості ефективно боротися з "сплячими" ліцензіями.

Також ми ведемо роботу над тим, щоб все-таки дозволити планові перевірки, тому що інакше ми не зможемо ефективно боротися з умовно сплячими ліцензіями і не зможемо використовувати потенціал вже тих родовищ з якими ми можемо працювати вже зараз, залучаючи додаткові нові інвестиції