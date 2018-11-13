Мина на час заблокировала движение через линию разграничения на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113624 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151212 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145501 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136943 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171900 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мина на час заблокировала движение через линию разграничения на Донбассе

Мина на час заблокировала движение через линию разграничения на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вблизи контрольного поста "Марьинка" в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, возле места ожидания людей, нашли неразорвавшуюся артиллерийскию мину, из-за чего граждан эвакуировали, а движение через линию разграничения в этом месте приостанавливали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Около 11:00... от лиц, следовавших с временно оккупированной территории Украины стало известно, что за блокпостом первого оборонительного рубежа, на обочине дороги находится предмет, возможно взрывоопасный. Патруль СММ ОБСЕ подтвердил эту информацию - действительно, на расстоянии 100 метров от контрольного поста "Марьинка", у места накопления и ожидания граждан, находится неразорвавшаяся артиллерийская мина", - указали в штабе.

Пограничники, как отмечается, немедленно перевели всех граждан, ожидавших автобус перед блокпостом, в укрытие. Место обнаружения опасного предмета было изолировано. Одновременно была проинформирована группа разминирования СЦКК.

"По решению командующего Объединенных сил, с целью обеспечения безопасности граждан, следующих в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово", был введен режим "Красный". На минимально необходимое для разминирования время было приостановлено движение через линию разграничения", - указали в штабе.

Группа разминирования ликвидировала остатки взрывного устройства путем его подрыва на месте, опасность была ликвидирована.

"С 12:00 пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Марьинка" восстановлены", - добавили в штабе.

Добавим, по данным штаба ООС, район Марьинки, как и одноименного КПВВ, часто обстреливают боевики.

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