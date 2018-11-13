Мина на час заблокировала движение через линию разграничения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вблизи контрольного поста "Марьинка" в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, возле места ожидания людей, нашли неразорвавшуюся артиллерийскию мину, из-за чего граждан эвакуировали, а движение через линию разграничения в этом месте приостанавливали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Около 11:00... от лиц, следовавших с временно оккупированной территории Украины стало известно, что за блокпостом первого оборонительного рубежа, на обочине дороги находится предмет, возможно взрывоопасный. Патруль СММ ОБСЕ подтвердил эту информацию - действительно, на расстоянии 100 метров от контрольного поста "Марьинка", у места накопления и ожидания граждан, находится неразорвавшаяся артиллерийская мина", - указали в штабе.
Пограничники, как отмечается, немедленно перевели всех граждан, ожидавших автобус перед блокпостом, в укрытие. Место обнаружения опасного предмета было изолировано. Одновременно была проинформирована группа разминирования СЦКК.
"По решению командующего Объединенных сил, с целью обеспечения безопасности граждан, следующих в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово", был введен режим "Красный". На минимально необходимое для разминирования время было приостановлено движение через линию разграничения", - указали в штабе.
Группа разминирования ликвидировала остатки взрывного устройства путем его подрыва на месте, опасность была ликвидирована.
"С 12:00 пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Марьинка" восстановлены", - добавили в штабе.
Добавим, по данным штаба ООС, район Марьинки, как и одноименного КПВВ, часто обстреливают боевики.