Міна на годину заблокувала рух через лінію зіткнення на Донбасі

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Поблизу контрольного посту "Мар’їнка" в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі, біля місця очікування людей, знайшли нерозірвану артилерійську міну, через що громадян евакуювали, а рух через лінію розмежування у цьому місці призупиняли. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.