Міна на годину заблокувала рух через лінію зіткнення на Донбасі

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Поблизу контрольного посту "Мар’їнка" в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі, біля місця очікування людей, знайшли нерозірвану артилерійську міну, через що громадян евакуювали, а рух через лінію розмежування у цьому місці призупиняли. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Близько 11:00... від осіб, що слідували з тимчасово окупованої території України стало відомо, що за блокпостом першого оборонного рубежу, на узбіччі дороги знаходиться предмет, можливо вибухонебезпечний. Патруль СММ ОБСЄ підтвердив цю інформацію – дійсно, на відстані 100 метрів від контрольного посту "Мар’їнка", біля місця накопичення та очікування громадян, знаходиться нерозірвана артилерійська міна", - вказали в штабі.

Прикордонники, як зазначається, негайно перевели всіх громадян, що очікували на автобус перед блокпостом, в укриття. Місце виявлення небезпечного предмета було ізольовано. Одночасно проінформовано групу розмінування СЦКК.

"За рішенням командувача Об’єднаних сил, з метою забезпечення безпеки громадян, що слідують у межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове", було введено режим "Червоний". На мінімально необхідний для розмінування час було припинено рух через лінію розмежування", - вказали у штабі.

Група розмінування ліквідувала залишки вибухового пристрою шляхом його підриву на місці, небезпеку було ліквідовано.

"З 12:00 пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ "Мар’їнка" відновлено", - додали у штабі.

Додамо, згідно з даними штабу ООС, район Мар'їнки, як і однойменного КПВВ, часто обстрілюють бойовики.

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