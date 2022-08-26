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Миллионные премии во время войны и проблемы с налогами: скандалы руководства ОПЗ

Киев • УНН

 • 425048 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. За последние пять лет Одесский припортовый завод сменил семь руководителей. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. Некоторые из них были уволены со скандалом, однако и новый руководитель завода, который всего несколько месяцев занимает эту должность, уже попал под судебную волокиту. В деталях разбирался УНН.

Миллионные премии во время войны и проблемы с налогами: скандалы руководства ОПЗ

Великий махинатор

В январе 2020 года и. о. главы правления ОПЗ стал Николай Синица. По данным журналистов “Следствия.Инфо", он владел фирмой "Тандем-Д", которая, по мнению фискалов, имела признаки фиктивности и была задействована в схеме уклонения от уплаты налогов.

Сам Синица опровергал свою причастность к “Тандем-Д” и махинациям компании. Однако именно поэтому в апреле того же года первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков обратился в Фонд Госимущества с просьбой оценить работу Синицы.

Кроме упомянутого расследования, он также указал, что после его назначения АО “ОПЗ” проводило конкурс на поставку давальческого сырья для завода, и участники жаловались на его непрозрачность.

Миллионные премии во время войны

Один из самых громких скандалов последнего времени – миллионные премии руководства ОПЗ во время войны. Как стало известно в апреле, и. о. главы правления завода Виталий Деркаченко и еще два члена правления насчитали себе премии на общую сумму 7 млн грн. Когда эта информация получила огласку в СМИ, Наблюдательный Совет АО “ОПЗ” отстранил их от выполнения обязанностей и призвал вернуть средства предприятию.

Там назвали недопустимыми действия менеджмента, в результате которых предприятие в условиях нехватки ликвидности теряет денежные средства в большом размере в виде премий топ-менеджмента.

Отметим, что 1 апреля руководство завода приостановило трудовые отношения с частью работников. Мол, предприятие не может полноценно работать в условиях военного положения и выплачивать зарплаты работникам. Однако в заявлении руководство добавило, что невыплаченные средства затем компенсирует страна-агрессор. А вот чтобы начислить себе премии, выплат от россии не стали ждать. 

Не разобрались с налогами

Сейчас ОПЗ возглавляет Юрий Ковальский. Он в этой должности с июня, однако уже попал под судебную волокиту. Об этом свидетельствует постановление Южного городского суда Одесской области. Согласно ему, речь идет о проблемах с налоговым учетом. Других подробностей в постановлении нет. Само дело суд отправил на доработку в ГНС, мол, в поданном протоколе отсутствуют данные о нарушителе, в частности, нет документов, подтверждающих, что именно Ковалевский занимает должность директора АО "ОПЗ".

Отметим, что ранее Ковальский работал в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая также известна своими скандалами (миллиардный ущерб, миллионные хищения руководителями предприятия, незаконный вывоз зерна и прочее). Как пишет издание “Обозреватель”, в 2020 году работая советником руководителя, Ковальский на самом деле отвечал за развитие ГПЗКУ, однако предприятие так и не стало прибыльным, а схемы хищения продолжились. Несмотря на то, что ГПЗКУ является убыточным предприятием, его топ-менеджмент, по данным СМИ, зарабатывал сотни тысяч гривен.

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