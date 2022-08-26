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Мільйонні премії під час війни та проблеми з податками: скандали керівництва ОПЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. За останні п’ять років Одеський припортовий завод змінив сімох керівників. Про це свідчать дані Опендатабот. Деякі з них були звільнені зі скандалом, однак і новий очільник заводу, який усього кілька місяців обіймає цю посаду, вже потрапив під судову тяганину. У деталях розбирався УНН.

Мільйонні премії під час війни та проблеми з податками: скандали керівництва ОПЗ

Великий махінатор

У січні 2020 року в. о. голови правління ОПЗ став Микола Синиця. За даними журналістів “Слідства.Інфо”, він володів фірмою “Тандем-Д”, яка, на думку фіскалів, мала ознаки фіктивності й була задіяна у схемі з ухилення від сплати податків.

Сам Синиця спростовував свою причетність до “Тандем-Д” та махінацій компанії. Однак саме через це у квітні того ж року перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков звернувся до Фонду Держмаймана з проханням оцінити роботу Синиці.

Окрім згаданого розслідування, він також вказав, що після його призначення АТ “ОПЗ” проводило конкурс на поставку давальницької сировини для заводу, і учасники скаржилися на його непрозорість.

Мільйонні премії під час війни

Один з найгучніших скандалів останнього часу - мільйонні премії керівництва ОПЗ під час війни. Як стало відомо у квітні, в. о. голови правління заводу Віталій Деркаченко та ще двоє членів правління нарахували собі премії на загальну суму 7 млн грн. Коли ця інформація набула розголосу у ЗМІ, Наглядова Рада АТ “ОПЗ” відсторонила їх від виконання обов’язків та закликала повернути кошти підприємству.

Там назвали неприпустимими дії менеджменту, у результаті яких підприємство в умовах браку ліквідності втрачає грошові кошти у великому розмірі у вигляді премій топменеджменту.

Зазначимо, що 1 квітня керівництво заводу призупинило трудові відносини з частиною працівників. Мовляв, підприємство не може повноцінно працювати в умовах воєнного стану і виплачувати зарплати працівникам. Однак в заяві керівництво додало, що невиплачені кошти потім компенсує країна-агресор. А от щоб нарахувати собі премії, виплат від росії не стали чекати. 

Не розібралися з податками

Нині ОПЗ очолює Юрій Ковальський. Він на цій посаді з червня, однак вже потрапив під судову тяганину. Про це свідчить постанова Южного міського суду Одеської області. Згідно з нею, мова йде про проблеми з податковим обліком. Інших подробиць в постанові немає. Саму справу суд відправив на доопрацювання у ДПС, мовляв, у поданому протоколі відсутні дані про порушника, зокрема, немає документів, що підтверджують, що саме Ковалевський займає посаду директора АТ "ОПЗ".

Зазначимо, що раніше Ковальський працював у Державній продовольчо-зерновій корпорації України, яка також відома своїми скандалами (мільярдні збитки, мільйонні розкрадання керівниками підприємства, незаконне вивезення зерна та інше). Як пише видання “Обозрєватель”, у 2020 році працюючи радником керівника Ковальський насправді відповідав за розвиток ДПЗКУ, однак підприємство так і не стало прибутковим, а схеми розкрадання продовжилися. Попри те, що ДПЗКУ є збитковим підприємством, його топ-менеджмент, за даними ЗМІ, заробляв сотні тисяч гривень.

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