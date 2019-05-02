"Милуоки" нанес разгромное поражение "Бостона" в плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Вторым матчем полуфинальной серии Восточной конференции “Милуоки Бакс” — “Бостон Селтикс” продолжился розыгрыш плей-офф НБА, передает корреспондент УНН.
На старте игры преимущество в счете было у гостей — 12:5. Одна дальние попытки Миротич и его партнеров выровняли положение, а затем и помогли выйти вперед — 59:55 по итогам половины противостояния.
Неудержимый грек Яннис Атентокумпо по итогам 3-х четвертей имел на своем счету 28 очков и помог отправить “Бостон” в “нокдаун” (98:73), поэтому четвертая 12-минутка стала лишь формальностью 123:102 и 1:1 в серии.
Хозяев 29 очков и 9 подборов набрал Антетокунмпо, 28 Миддлтон, 21 Бледсо. В “Селтикс” никто не добрался до отметки 20 очков, больше у Маркуса Морриса — 17.
Примечательно, что “Милуоки” обновили рекорд франшизы по количеству реализованных трехочковых в отдельно взятом матче плей-офф НБА — 20.