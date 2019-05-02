"Мілуокі" завдав розгромної поразки "Бостону" у плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Другим матчем півфінальної серії Східної конференції “Мілуокі Бакс” — “Бостон Селтікс” продовжився розіграш плей-оф НБА, передає кореспондент УНН.
На старті гри перевага у рахунку була у гостей — 12:5. Одна дальні спроби Міротіча та його партнерів вирівняли становище, а згодом і допомогли вийти вперед — 59:55 за підсумками половини протистояння.
Нестримний грек Янніс Атентокумпо за підсумками 3-х чвертей мав на власному рахунку 28 очок і допоміг відправити “Бостон” в “нокдаун” (98:73), тому четверта 12-хвилинка стала лише формальністю 123:102 і 1:1 в серії.
За господарів 29 очок і 9 підбирань набрав Антетокунмпо, 28 Міддлтон, 21 Бледсо. У “Селтікс” ніхто не дістався до позначки 20 очок, найбільше у Маркуса Морріса — 17.
Примітно, що “мілуокі” оновили рекорд франшизи за кількістю реалізованих триочкових в окремо взятому матчі плей-оф НБА — 20.