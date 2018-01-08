"Милуоки" победили "Вашингтон" в игре команд Восточной конференции НБА

Гости прервали серию из четырех побед соперников из Вашингтона, добившись успеха со счетом 110:103.

Главной движущей силой в достижении положительного счета стал греческий баскетболист Яннис Адетокунбо, который отметился результативным дабл-дабл — 34 очка+12 подборов. Также 21 и 20 очков принесли победителям Эрик Бледсо и Крис Миддлтон соответственно.

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В составе столичных баскетболистов дабл-дабл получили защитник Джон Уолл 16+16 передачи и форвард Маркиф Моррис 14+10 подборов. Защитник Брэдли Билл добавил 20 пунктов.

Примечательно, что “Баскс” имеют 21 победу в 38 поединках — 5 строчку Восточной конференции, а “Уизардс” получили 23 победы в 40 баталиях — 4 позиция.

Как ранее сообщало УНН, разыгрывающий защитник БК “Нью-Орлеан Пеликанс” Рейджон Рондо повторил уникальное достижение в поединке регулярного чемпионата НБА против “Бруклин Нетс”. Впервые за 20 лет баскетболист НБА отдал за матч 25 результативных передач.