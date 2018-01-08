"Мілуокі" перемогли "Вашингтон" у грі команд Східної конференції НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У столиці США завершилася зустріч “Вашингтон Візардс” і “Мілуокі Бакс” у рамках регулярного чемпіонату НБА, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Гості перервали серію з чотирьох перемог суперників з Вашингтона, домігшись успіху з рахунком 110:103.
Головною рушійною силою у досягненні позитивного рахунку став грецький баскетболіст Янніс Адетокунбо, який відзначився результативним дабл-даблом — 34 очки + 12 підбирань. Також 21 і 20 очок принесли переможцям Ерік Бледсо і Кріс Міддлтон відповідно.
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У складі столичних баскетболістів дабл-дабли здобули захисник Джон Вол 16 + 16 передачі і форвард Маркіф Морріс 14 + 10 підбирань. Захисник Бредлі Біл додав 20 пунктів.
Примітно, що “Баскс” мають 21 звитягу в 38 поєдинках — 5 рядок Східної конференції, а “Візардс” одержали 23 перемоги в 40 баталіях — 4 позиція.
Як раніше повідомляло УНН, розігруючий захисник БК “Нью-Орлеан Пеліканс” Рейджон Рондо повторив унікальне досягнення в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти “Бруклін Нетс”. Вперше за 20 років баскетболіст НБА віддав за матч 25 результативних передач.