Милованов предоставил перечень соцгарантий в сфере труда по новому законодательству
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Новый проект закона о труде сохраняет фундаментальные социальные гарантии в сфере труда. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время презентации принятого правительством законопроекта о труде, передает корреспондент УНН.
"Проект закона сохраняет фундаментальные социальные гарантии в сфере труда. Гарантируется, что зарплата будет, как и сейчас, не меньше минимальной заработной платы. Больше может. Оплата сейчас может быть не полностью в деньгах. Могут кукурузой выдавать. Это мы запрещаем. Только деньгами должны выдавать", - сказал министр.
По его словам, проект закона гарантирует также, в частности, оплачиваемые больничные и ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня.
"Сохранение рабочего места на период отпуска по родам и уходу за ребенком, гарантия сохранения рабочего места для призванных и мобилизованных на военную службу, гибкий график работы - сегодня нельзя будет после этого законопроекта уволить человека, манипулируя присутствием его на работе. Гарантии безопасности на рабочем месте и охраны труда и защиту от дискриминации и психологического давления", - добавил он.
Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины сегодня одобрил законопроект о труде, которым предусматривает ряд нововведений, в частности, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда и увеличение количества легальных рабочих мест.