Милованов надав перелік соцгарантій у сфері праці за новим законодавством

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Новий проект закону про працю зберігає фундаментальні соціальні гарантії у сфері праці. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації прийнятого урядом законопроекту про працю, передає кореспондент УНН.

"Проект закону зберігає фундаментальні соціальні гарантії у сфері праці. Гарантується, що зарплата буде, як і зараз, не менше мінімальної заробітної платні. Більше може. Оплата зараз може бути не повністю в грошах. Можуть кукурудзою видавати. Це ми забороняємо. Тільки грошима мають видавати", - сказав Міністр.

З його слів, проект закону гарантує також, зокрема, оплачувані лікарняні та щорічну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарних дні.

"Збереження робочого місця на період відпустки у зв’язку з пологами та доглядом за дитиною, гарантія збереження робочого місця для призваних та мобілізованих на військову службу, гнучкий графік роботи – сьогодні не можна буде після цього законопроекту звільнити людину, маніпулюючи присутністю її на роботі. Гарантії безпеки на робочому місці та охорона праці і захист від дискримінації та психологічного тиску", - додав він.

Як повідомлялося в УНН, Кабінет міністрів України сьогодні схвалив законопроект про працю, яким передбачає низку нововведень, зокрема, рівні можливості для жінок і чоловіків у сфері праці та збільшенні кількості легальних робочих місць.

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