Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  71220 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  106860 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  113154 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  147291 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  164444 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  152672 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  158049 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  261937 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  349636 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333858 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
Loading...
Новости по теме

Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана

Заместители городского головы Винницы задекларировали миллионные сбережения, многочисленные объекты недвижимости и высокие зарплаты, самая высокая из которых - почти 800 тыс. грн в год - у Сергея Тимощука.

Экономика •   •  13831 просмотра
Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана

В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов

НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах об изменениях в процедуры банкротства и либерализации рынка земли.

Политика •   •  11659 просмотра
В начале года НАПК выявило почти 30 коррупциогенных факторов среди 392 правовых актов правительства и законов

Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

Министр иностранных дел Украины заявил, что любые изменения в украинском правительстве или военном руководстве не повлияют на отношения с западными союзниками, поскольку они уважают полномочия президента назначать чиновников.

Война •   •  15952 просмотра
Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль

Правительство перечислило почти 4,5 миллиарда гривен местным бюджетам одиннадцати областей на программы восстановления социальной и критически важной инфраструктуры, поврежденной войной.

Война •   •  16730 просмотра
Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль

Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа

Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования в деле по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Новости Мира •   •  11284 просмотра
Дело о попытке отменить результаты выборов: в США разрешили судить Трампа

Завтра Рада рассмотрит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака

Украинский парламент рассмотрит вопрос об увольнении члена ЦИК Юрия Буглака. Мужчина является фигурантом журналистского расследования из-за того, что продолжал получать заработную плату, проживая в США, куда бежал еще до российского вторжения.

Политика •   •  11796 просмотра
Завтра Рада рассмотрит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака

СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник

СБУ ликвидировала нескольких предателей и военных преступников на оккупированных украинских территориях и в России, в частности Илью Киву и Владлена Татарского.

Война •   •  12719 просмотра
СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник

Завтра глава МАГАТЭ планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ посетит оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы оценить ее безопасность и укомплектованность персоналом.

Война •   •  14339 просмотра
Завтра глава МАГАТЭ планирует посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС

Хакеры узнали, сколько может стоить производство "шахедов" в россии

Согласно документам 2022 года, россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии 6 тысяч иранских беспилотников в течение 2,5 лет. Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, комплектующих, программного обеспечения, составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).

Война •   •  12439 просмотра
Хакеры узнали, сколько может стоить производство "шахедов" в россии

Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов

Россияне обстреляли два населенных пункта в Чугуевском районе Харьковской области. Разрушена школа и сожжены 10 ангаров на предприятии, где также был поврежден грузовик.

Война •   •  13530 просмотра
Враг обстрелял два населенных пункта на Харьковщине: разрушены школа и предприятие - Синегубов