Миллионные сбережения, приличные зарплаты: как живут заместители мэра-соратника Гройсмана

Миллионные сбережения, дома, земельные участки - декларации заместителей мэра Винницы и соратника экс-премьера Украины Владимира Гройсмана Сергея Моргунова проанализировало местное издание "20 минут", пишет УНН.

Как отмечает издание, самую большую зарплату среди заместителей мэра за 2022 год задекларировал Сергей Тимощук - 793 тысяч гривен (до налогообложения). Общие доходы семьи за год составили 1,2 миллиона гривен. Размер сбережений семьи Тимощуков - 2,2 миллиона гривен.

За семьей заместителя мэра Тимощука закреплена следующая недвижимость: квартира в Виннице площадью 70,4 кв. метра; гараж площадью 27,2 кв. метра; жилой дом с хозяйственными постройками (149,6 кв. метров) и земля в Винницких Хуторах (1019 кв. метров).

И еще в феврале 2022 года Сергей Тимощук приобрел автомобиль Toyota RAV4 2018 года выпуска за 460 тысяч гривен.

Наибольшую сумму сбережений имеет семья другого заместителя - Андрея Очеретного, который кстати, является членом так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана. В пересчете на национальную валюту эта сумма составляет 5,6 миллионов гривен. Чиновник в 2022 году получил 454 тысячи гривен зарплаты (до налогообложения).

Из недвижимости у семьи Очеретных есть две квартиры в Виннице, каждая из которых площадью 126 кв. метров; дачный дом (228,6 кв. метров) и земля в Бохониках (1140 кв. метров).

Также издание отдельно отмечает, что в 2023 году заместитель мэра приобрел новый Renault Koleos 2023 года выпуска за 1,3 миллиона гривен.

Зарплата еще одного заместителя мэра Винницы Николая Форманюка за 2022 год совокупно составила 478 тысяч гривен (вместе с налогами), денежные накопления - 782 тысячи гривен.

Все недвижимое имущество в семье - записано на жену. Это квартира (73,8 кв. метров) в Виннице, жилой дом (366,6 кв. метров) в Винницких Хуторах, земельный участок (1000 кв. метров) в Бохониках.

Заместитель Галина Якубович за весь 2022 год задекларировала 622 тысячи гривен зарплаты (до налогообложения). Сбережения держит в нацвалюте: имеет 258 тысяч гривен. Из собственного имущества только квартира в Виннице, площадью 63,8 кв. метров. По декларации Галина Якубович не имеет своего автомобиля, земельных участков и других ценных вещей.

Меньше всего заработал в 2022 году заместитель Моргунова Игорь Откидач, который в то время занимал должность директора департамента капитального строительства - 307 тысяч гривен.

Но вместе с женой имеют неплохие сбережения: в пересчете на национальную валюту - 3,6 миллиона гривен.

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