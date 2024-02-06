Мільйонні заощадження, пристойні зарплати: як живуть заступники мера-соратника Гройсмана

Мільйонні заощадження, будинки, земельні ділянки - декларації заступників мера Вінниці і соратника експрем’єра України Володимира Гройсмана Сергія Моргунова проаналізувало місцеве видання "20 хвилин", пише УНН.

Як зазначає видання, найбільшу зарплату серед заступників мера за 2022 рік задекларував Сергій Тимощук - 793 тисяч гривень (до оподаткування). Загальні доходи родини за рік становили 1,2 мільйона гривень. Розмір заощаджень сім’ї Тимощуків — 2,2 мільйона гривень.

За родиною заступника мера Тимощука закріплена наступна нерухомість: квартира у Вінниці площею 70,4 кв. метри; гараж площею 27,2 кв. метри; житловий будинок з господарськими спорудами (149,6 кв. метрів) і земля у Вінницьких Хуторах (1019 кв. метрів).

І ще у лютому 2022 року Сергій Тимощук придбав автомобіль Toyota RAV4 2018 року випуску за 460 тисяч гривень.

Найбільшу суму заощаджень має родина іншого заступника – Андрія Очеретного, який до речі, є членом так званого "гуманітарного штабу" Гройсмана. У перерахунку на національну валюту ця сума становить 5,6 мільйонів гривень. Посадовець у 2022 році отримав 454 тисячі гривень зарплати (до оподаткування).

З нерухомості в родини Очеретних є дві квартири у Вінниці, кожна з яких площею 126 кв. метрів; дачний будинок (228,6 кв. метрів) і земля в Бохониках (1140 кв. метрів).

Також видання окремо відзначає, що у 2023 році заступник мера придбав новий Renault Koleos 2023 року випуску за 1,3 мільйона гривень.

Зарплата ще одного заступника мера Вінниці Миколи Форманюка за 2022 рік сукупно становила 478 тисяч гривень (разом з податками ), грошові накопичення - 782 тисячі гривень.

Усе нерухоме майно у сім’ї — записане на дружину. Це квартира (73,8 кв. метрів) у Вінниці, житловий будинок (366,6 кв. метрів) у Вінницьких Хуторах, земельна ділянка (1000 кв. метрів) у Бохониках.

Заступниця Галина Якубович за увесь 2022 рік задекларувала 622 тисячі гривень зарплати (до оподаткування ). Заощадження тримає у нацвалюті: має 258 тисяч гривень. З власного майна тільки квартира у Вінниці, площею 63,8 кв. метрів. Відповідно до декларації, Галина Якубович не має свого автомобіля, земельних ділянок та інших цінних речей.

Найменше заробив у 2022 році застпник Моргунова Ігор Откидач, який на той час займав посаду директора департаменту капітального будівництва – 307 тисяч гривень.

Але разом з дружиною мають непогані заощадження: в перерахунку на національну валюту – 3,6 мільйона гривень.

В місті, яким керує соратник Гройсмана, людям пропонують окремо платити за прибирання снігу або робити це самотужки