Military Watch высоко оценило российский Су-34

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 5730 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 45270 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 100151 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 108054 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 123316 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141940 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146033 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 185988 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157139 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143200 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 87238 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 103154 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 114197 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 85880 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 60429 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 163780 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 197798 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 204954 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 215067 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 271690 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 22900 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 185985 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 115804 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 119410 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 120929 просмотра
Актуальное
Military Watch высоко оценило российский Су-34

Military Watch высоко оценило российский Су-34

Киев  •  УНН

 • 44924 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 по своим характеристикам, возможно, является лучшим в своем классе, считает американское военное издание Military Watch, информирует УНН.

В то же время, как отмечают авторы статьи, с ним могут конкурировать китайский J-16 и южнокорейский F-15K. Боевой радиус Су-34 составляет 1,1 тыс. км, что позволяет самолету наносить удары в глубине вражеской территории. Издание отмечает, что Су-34, которые были развернуты в Сирии, могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, а те, которые были размещены в Калининграде, смогут нейтрализовать военные угрозы со стороны Германии, Скандинавии и Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На начало 2018 ядерный арсенал России насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок — SIPRI

“Возможности Су-34 как истребителя остаются непревзойденными для Российской армии, нет также и никаких разработок, которые смогли бы его превзойти”, — пишет Military Watch. Кроме того, производство Су-34 дешевле его аналогов. Ожидается, что к 2025 году ВКС России доведут количество истребителей этого типа до 300. Однако их боевое применение ведется уже сейчас — так, в Сирию в рамках участия военного контингента в поддержке войск Башара Асада были отправлены двенадцать Су 34.

Military Watch отмечает, что российский Су-34 от ряда самолетов подобного типа отличается тем, что он является двухместным, что позволяет сделать пилотирования и нанесения ударов более эффективным. Су-34 оборудован системой повышения давления, которая позволяет пилоту работать на высоте более 10 км без кислородной маски. Российский истребитель оснащен 30-миллиметровой авиационной пушкой ГШ-30-1, ракетами класса “воздух — воздух”, в том числе ракетами Р-27, способными поразить цель на расстоянии 130 км, и широкой номенклатурой бомбовый вооружения.

“Эти особенности могут стать ключом к успешному первому удару, направленного на ликвидацию противовоздушной обороны противника, после чего последуют дальнейшие удары с использованием бомб и ракет, когда угрозы для дружеских самолетов нейтрализуются”, — отмечает Military Watch.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ядерные государства продолжают модернизировать системы ядерного оружия — Стокгольмский институт

Напомним, американское аналитическое издание на военно-политическую тематику The National Interest составило список из пяти подводных лодок, которые имеют смертоносный потенциал и являются самыми опасными субмаринами в мире. Среди пяти подводных лодок, вошедших в список, оказались три российских судна.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы