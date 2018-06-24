Military Watch высоко оценило российский Су-34

В то же время, как отмечают авторы статьи, с ним могут конкурировать китайский J-16 и южнокорейский F-15K. Боевой радиус Су-34 составляет 1,1 тыс. км, что позволяет самолету наносить удары в глубине вражеской территории. Издание отмечает, что Су-34, которые были развернуты в Сирии, могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, а те, которые были размещены в Калининграде, смогут нейтрализовать военные угрозы со стороны Германии, Скандинавии и Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На начало 2018 ядерный арсенал России насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок — SIPRI

“Возможности Су-34 как истребителя остаются непревзойденными для Российской армии, нет также и никаких разработок, которые смогли бы его превзойти”, — пишет Military Watch. Кроме того, производство Су-34 дешевле его аналогов. Ожидается, что к 2025 году ВКС России доведут количество истребителей этого типа до 300. Однако их боевое применение ведется уже сейчас — так, в Сирию в рамках участия военного контингента в поддержке войск Башара Асада были отправлены двенадцать Су 34.

Military Watch отмечает, что российский Су-34 от ряда самолетов подобного типа отличается тем, что он является двухместным, что позволяет сделать пилотирования и нанесения ударов более эффективным. Су-34 оборудован системой повышения давления, которая позволяет пилоту работать на высоте более 10 км без кислородной маски. Российский истребитель оснащен 30-миллиметровой авиационной пушкой ГШ-30-1, ракетами класса “воздух — воздух”, в том числе ракетами Р-27, способными поразить цель на расстоянии 130 км, и широкой номенклатурой бомбовый вооружения.

“Эти особенности могут стать ключом к успешному первому удару, направленного на ликвидацию противовоздушной обороны противника, после чего последуют дальнейшие удары с использованием бомб и ракет, когда угрозы для дружеских самолетов нейтрализуются”, — отмечает Military Watch.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ядерные государства продолжают модернизировать системы ядерного оружия — Стокгольмский институт

Напомним, американское аналитическое издание на военно-политическую тематику The National Interest составило список из пяти подводных лодок, которые имеют смертоносный потенциал и являются самыми опасными субмаринами в мире. Среди пяти подводных лодок, вошедших в список, оказались три российских судна.