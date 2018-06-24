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Military Watch високо оцінило російський Су-34

Military Watch високо оцінило російський Су-34

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 за своїми характеристиками, можливо, є найкращим у своєму класі, вважає американське військове видання Military Watch, інформує УНН.

У той же час, як відзначають автори статті, з ним можуть конкурувати китайський J-16 і південнокорейський F-15K. Бойовий радіус Су-34 становить 1,1 тис. км, що дозволяє літаку наносити удари у глибині ворожої території. Видання зазначає, що Су-34, які були розгорнуті в Сирії, можуть наносити удари по всьому Близькому Сходу, а ті, які були розміщені в Калінінграді, зможуть нейтралізувати військові загрози зі боку Німеччини, Скандинавії і Франції.

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“Можливості Су-34 як винищувача залишаються неперевершеними для Російської армії, немає також і ніяких розробок, які змогли б його перевершити”, — пише Military Watch. Крім того, виробництво Су-34 дешевше його аналогів. Очікується, що до 2025 року ВКС Росії доведуть кількість винищувачів цього типу до 300. Однак їх бойове застосування ведеться вже зараз — так, в Сирію в рамках участі військового контингенту в підтримці військ Башара Асада були відправлені дванадцять Су 34.

Military Watch відзначає, що російський Су-34 від ряду літаків подібного типу відрізняється тим, що він є двомісним, що дозволяє зробити пілотування і нанесення ударів більш ефективним. Су-34 обладнаний системою підвищення тиску, яка дозволяє пілоту працювати на висоті більше 10 км без кисневої маски. Російський винищувач оснащений 30-міліметровою авіаційної гарматою ГШ-30-1, ракетами класу “повітря — повітря”, в тому числі ракетами Р-27, здатними вразити ціль на відстані 130 км, і широкою номенклатурою бомбового озброєння.

“Ці особливості можуть стати ключем до успішного першого удару, спрямованого на ліквідацію протиповітряної оборони противника, після чого послідують подальші удари з використанням бомб і ракет, коли загрози для дружніх літаків нейтралізуються”, — зазначає Military Watch.

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Нагадаємо, американське аналітичне видання з військово-політичної тематики The National Interest склало список з п’яти підводних човнів, які мають смертоносний потенціал і є найнебезпечнішими субмаринами у світі. Серед п’яти підводних човнів, що увійшли до списку, виявилися три російських судна.

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