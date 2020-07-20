Милитаризация Крыма угрожает странам Черноморского региона - Кориневич

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37691 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102209 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107113 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134347 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110926 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131824 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102148 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102598 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104446 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102069 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Посещение оккупированной Автономной Республики Крым топ-политиками Российской Федерации с продолжением политики милитаризации, связанной со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта, является угрозой безопасности стран Черноморского региона. Соответствующее заявление сделал постоянный Представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Такие визиты являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Все визиты на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя должны происходить в соответствии с положениями законодательства Украины и исключительно по согласованию с Украиной. Российская Федерация не имеет суверенных прав на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и такие визиты являются грубыми нарушениями не только национального, но и международного права", - написал Антон Кориневич.

Он отметил, что они постоянно напоминают, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью территории Украины.

"Но проблема не только в самом факте визита. Посещение Крыма российскими топ-политиками с заявленной целью является продолжением политики милитаризации государством-оккупантом Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, ведь связано со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта. А это уже является угрозой безопасности в Черном и Азовском морях, и такая угроза касается не только Украины, но и стран Черноморского региона", - добавил Антон Кориневич.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым.

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