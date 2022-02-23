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Милитари-ЦПАП: правительство утвердило положение о центрах комплектования и поддержки, которые заменят военкоматы

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Они позволят осовременить и улучшить организацию процесса воинского учета, призыва и мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Военкоматы будут заменены территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Мы фактически говорим о „Милитари-ЦПАП“. Сегодня утвердили положение таких центров", - написал Шмигаль.

Детали

По его словам, они позволяют осовременить и улучшить организацию процесса воинского учета, призыва и мобилизации.

"В терцентрах будет полноценно развернута система "Обериг". Это реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который повысит эффективность развертывания обороны и подготовки нашей армии”, — отметил Шмыгаль.

Дополнения

Сегодня, в соответствии с приказом президента Владимира Зеленского, начался призыв резервистовв Вооруженные Силы Украины.

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