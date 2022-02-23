Мілітарі-ЦНАП: уряд затвердив положення про центри комплектування та підтримки, які замінять військкомати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вони дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.
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“Військкомати будуть замінені територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Ми фактично говоримо про „Мілітарі-ЦНАП“. Сьогодні затвердили положення таких центрів”, — написав Шмигаль.
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За його словами, вони дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації.
“У терцентрах буде повноцінно розгорнута система „Оберіг“. Це реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який підвищить ефективність розгортання оборони й підготовки нашої армії”, — зазначив Шмигаль.
Доповнення
Сьогодні, відповідно до наказу президента Володимира Зеленського, розпочався призов резервістів до Збройних сил України.