Милевским заинтересовались клубы России и Бельгии

“В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское „Динамо“, но пока нам не поступало ни одного официального предложения ни от „БАТЭ“, ни от минского „Динамо“. Когда разрывали контракт с брестским „Динамо“, я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с „БАТЭ“ и минским „Динамо“ не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках”, — начал Панков.

Об интересе из России и Бельгии: “предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовались еще два клуба: один из российской премьер-лиги, другой — с чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим”.

Напомним, что Милевский оставил состав брестского коллектива вместе с еще двумя игроками.