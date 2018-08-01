Мілевським зацікавились клуби Росії та Бельгії

“Останнім часом в ЗМІ з’являлися чутки про можливий перехід Артема в мінське „Динамо“, але поки нам не надходило жодної офіційної пропозиції ні від „БАТЕ“, ні від мінського „Динамо“. Коли розривали контракт з брестським „Динамо“, я говорив, що ми готові розглядати будь-які цікаві пропозиції, але, повторюся, поки ніяких офіційних контактів з „БАТЕ“ і мінського „Динамо“ не було. Зараз ми розглядаємо конкретні варіанти, які вже є у нас на руках”, — розпочав Панков.

Про інтерес з Росії та Бельгії: “пропозиції, які були у нас, актуальні й досі. Зараз Артемом зацікавилися ще два клуби: один з російської прем’єр-ліги, інший — з чемпіонату Бельгії. Поки просто розглядаємо ці варіанти. Зараз Мілевський в Україні, тренується щодня і знаходиться в хорошій фізичній формі. Ми постійно на зв’язку, думаю, скоро визначимося з його майбутнім”.

Нагадаємо, що Мілевський залишив склад брестського колективу разом із ще двома гравцями.