"Милан" уволил Гаттузо с поста главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Гранд итальянского футбола "Милан" с помощью собственного сайта объявил об увольнении главного наставника Дженнаро Гаттузо, сообщает УНН.
"Россонери" и Гаттузо разошлись по взаимному согласию. Теперь миланский клуб начнет поиски нового наставника перед началом первых матчей сезона в Серии А и Лиги Европы.
"Я имел честь познакомиться с Рино Гаттузо в течение последних шести месяцев с момента моего прибытия в клуб. Рино приложил все усилия в этом сезоне и работал неустанно, всегда беря на себя полную ответственность, ставя клуб выше всех других соображений. Я хочу сказать от всего сердца , спасибо, Рино", - заявил генереальний директор "Милана" Иван Газидис.
Примечательно, что под руководством специалиста, который возглавил миланцев в 2017 году, команда провела 82 матча, в которых одержала 40 побед, потерпела 20 поражений и 22 раза сыграла вничью.
Добавим, "Милан" с Гаттузо занял в этом сезоне 5-е место в Серии А и на одно очко отстал от попадания в зону Лиги чемпионов.